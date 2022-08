Am Mittwoch, dem 17. August, brach in einem steilen Waldgebiet in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud, konkret in Obergösel, ein Waldbrand aus. Dieser wurde von der Besitzerin entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehren (FF) Frantschach-St.Gertraud, Kamp, St. Margarethen und Wolfsberg wurden alarmiert. 63 Kameraden standen rund drei Stunden im Einsatz. "Es betraf eine Fläche von 200 bis 250 Quadratmetern. Es war ein sehr schwer zugängliches Gelände", informiert Sandro Monsberger, Kommandant der FF Frantschach und Einsatzleiter vor Ort. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Der entstandene Schaden dürfte laut der 68-jährigen Besitzerin gering sein.

Derzeit herrsche aufgrund der Trockenheit erhöhte Waldbrandgefahr. "Daher fordern wir die Bevölkerung auf, verantwortungsbewusst und aufmerksam zu handeln", appelliert Monsberger.