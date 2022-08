Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber sie steht fest: Josef Kraschowitz wird seinen "Brauhof Franz Josef" schließen. Am 2. September hat das Lokal in der Herrengasse in Wolfsberg, das dreigängige Mittagsmenüs um 8,50 Euro anbietet, zum letzten Mal für seine Gäste geöffnet. Die angrenzende Bäckerei Kraschowitz, die es seit fast 100 Jahren in Wolfsberg gibt, wird hingegen weiter betrieben. Für den Verkauf werden jedoch die Öffnungszeiten eingeschränkt.