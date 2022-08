Die Windpark-Thematik zieht sich im Lavanttal seit Jahren. Für einige ist es eine Verschandelung der Almen, für andere ein Symbol nachhaltiger Energie. Am 11. September wird zum ersten Mal das Volk in Reichenfels befragt. Die Projektbetreiber – Kelag und die niederösterreichische Firma "ImWind" – wollen schließlich hoch über der Marktgemeinde acht Windräder errichten, die 2026 in Betrieb gehen sollen. "Es geht einfach darum, ob wir dieses Vorhaben durch Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur unterstützen oder nicht", unterstreicht Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP).