Wie Polizei-Pressesprecherin Lisa Sandrieser der Kleinen Zeitung gegenüber bestätigt, kam es Montagmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei der Firma Mondi in St. Gertraud im Lavanttal. Wie genau es zu der Tragödie kam, ist derzeit noch Inhalt von Ermittlungen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 20-jährigen Lavanttaler, der über eine Leasingfirma bei der Papierfabrik im Einsatz war. Offenbar arbeitete der junge Mann alleine am Unfallort. Beim Rückwärtsfahren soll er zwischen zwei Arbeitsgeräte geraten sein und dabei so schwere Verletzungen erlitten haben, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Einsatzkräfte am Unfallort © Georg Bachhiesl

Weitere Informationen folgen!