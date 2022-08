Am 30. Juli läuteten für Tanja Geißelbacher (27) und Anton Loibnegger (31) die Hochzeitsglocken: Die St. Andräerin, die Pflegeassistentin ist und vom Buschenschank Geißelbacher abstammt, und der Landwirt aus Thürn bei St. Marein haben nach elf gemeinsamen Jahren "Ja" gesagt. Erst haben sie sich die Ringe am Standesamt in St. Andrä angesteckt, im Anschluss erhielten sie in der Kirche in St. Marein den Segen.

Am schönsten Tag ihres Lebens durften die beiden Kinder natürlich nicht fehlen, die viereinhalbjährige Sophia und der zweieinhalbjährige Anton. Nach der Trauung wurde zur Hochzeitstafel im Stadl beim Gasthaus "HalbEdel" geladen, für das Catering sorgte der "Kleinhenner".

Beim Stefanikränzchen Ende 2010 im Gasthaus Gößnitzer im Granitztal hat es zwischen den beiden gefunkt. Seit März 2011 gehen sie nun gemeinsam durchs Leben. Zuhause ist die Familie auf der Landwirtschaft vulgo Haindl in Thürn.