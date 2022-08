"Die Bewohner des Haus Elisabeth haben mir so viel gegeben, da wollte ich ihnen auch nach meiner Pensionierung etwas zurückgeben", berichtet Renate Graf (62). Die gelernte Damenkleidermacherin ging 29 Jahre lang im Caritas-Pflegewohnhaus in St. Andrä beruflich ein und aus. Die St. Andräerin hatte als Büglerin bereits in dieser Zeit stets ein offenes Ohr für Kolleginnen und Bewohner.