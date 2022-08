Beim ersten "Gackern" nach der zweijährigen Coronapause auf der Loretowiese ist mittlerweile die Halbzeit erreicht. "Vom Umsatz her ist das 21. Gackern bereits jetzt, ähnlich wie beim 20-Jahr-Jubiläum 2019, auf Erfolgskurs", zieht Wech-Geschäftsführer Karl Feichtinger Zwischenbilanz. Besucherzahlen könne Feichtinger vor der Endabrechnung keine nennen. In die Hände spiele den Organisatoren vom Verein St. Andräer Geflügelfest auch die Witterung. "Wir haben großes Wetterglück. Es ist nicht regnerisch, aber auch nicht so heiß", sagt Feichtinger, der auch Vereinsobmann ist.

Perfekt eingefügt hätten sich auch die drei neuen Gackern-Wirte. "Das Feedback der Gäste ist positiv", freut er sich. Gemeinsam mit dem Organisationsteam blickt Feichtinger dem verlängerten Wochenende entgegen. "Aufgrund des Feiertages am Montag dauert das Gackern heuer elf statt zehn Tage", freut er sich auf der Finale.