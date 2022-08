Die jüngste St. Andräer Gemeinderatssitzung hat jetzt ein Nachspiel. In dieser beschlossen SPÖ, ÖVP und FPÖ mehrheitlich die Aufnahme von fünf inneren Darlehen in der Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Diese Reserven fließen vorübergehend aus anderen Haushalten "zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes" in die Stadtkassa. Die Laufzeit der inneren Darlehen beträgt ab 1. Oktober 2022 bis 30. September 2029 sieben Jahre.