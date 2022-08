Am 10. August war ein 25-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg auf der L 149 Koralpen-Landesstraße im Bereich von Maildorf unterwegs. In einer Kurve kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Auto und kam dabei zu Sturz. Die Pkw-Lenkerin, so der Verunfallte, habe aber Fahrerflucht begangen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht.

Durch weitere Ermittlungen konnte die Lenkerin ausgeforscht werden. Die 60-jährige Frau gab bei der Befragung zu am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Frau wird angezeigt.