Ein Rennradfahrer (25) aus dem Bezirk Wolfsberg und eine zunächst unbekannte Autolenkerin kamen sich am Mittwoch um 13.30 Uhr auf der Koralpen-Landesstraße (L 149) in einer Rechtskurve deutlich zu nahe. In der Wolfsberger Gemeinde Mailberg kam es zum Zusammenstoß und der Sportler in weiterer Folge zu Sturz. Der Mann wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und schließlich ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Laut Polizei fehlte von der Unfalllenkerin aber jede Spur.

Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich die Besitzerin des Unfallwagens ausgeforscht werden. Die 60-jährige Frau gab gegenüber der Polizei zu, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Ein durchgeführter Alkotest war positiv – die Frau wird angezeigt.