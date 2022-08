Rund 530 Babys machen jährlich im LKH Wolfsberg den ersten Schrei. Da viele der neuen Erdenbürger noch keine eigene Kleidung im Krankenhaus haben, werden die ersten Leibchen und Hosen vom Krankenhaus für die Dauer des Aufenthaltes zur Verfügung gestellt.

Damit auch immer genug zum Anziehen für die Babys vorhanden ist, hat sich die Lavanttaler Unternehmerin Pamela Schifferl, Gründerin der Firma "Lieblingshauberl", etwas Besonderes überlegt. "Ich hatte viele Stoffreste, die ich sinnvoll und nachhaltig nutzen wollte", erzählt sie. Da kam ihr die Idee, für die Babys des LKH kleine Hosen zu nähen.

Die selbstgemachten Kleidungsstücke wurden nun an die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an Primarius Maurus Demmel und die dienstführende Hebamme Marlies Gobold übergeben. Bei den Eltern kommen die Kleidungsstücke sehr gut an: "Die bunten Stoffe und vor allem auch die Qualität sind einfach perfekt", freut sich eine Mutter.