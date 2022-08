Die Granitztal Straße (L 134) im Gemeindegebiet von St. Paul befindet sich teilweise in einem schlechten Zustand. Und so werden voraussichtlich in zwei Wochen die Sanierungsarbeiten auf einem 1,2 Kilometer langen Abschnitt starten, die bis November andauern sollen. "Nachdem wir bereits im Vorjahr 250.000 Euro in die Sanierung eines Abschnittes der Granitztal Straße investiert haben, fließen heuer weitere 450.000 Euro an Landesmitteln in die Fortsetzung der Bauarbeiten", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Zwischen der Kollerhofsiedlung und dem Erlebnisschwimmbad wird die komplette Deckschicht abgetragen und neu aufgebracht. Im Zuge der Sanierung wird auch die Juribrücke, die sich ebenfalls im Baulos befindet, generalsaniert. Das altersbedingt typische Schadensbild der Brücke erfordert eine Erneuerung der Brückenabdichtung, der Randbalken, des Brückengeländers und des Fahrbahnbelags, um kostenintensive Folgeschäden an anderen Bauteilen zu vermeiden. In welchen Bereiche es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, wird vom Land noch bekannt gegeben.