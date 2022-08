Die angespannte Situation auf dem Energiesektor hat auch in den Lavanttaler Amtsstuben Nachdenkprozesse in Gang gesetzt. Die Energiewende möglichst schnell zu schaffen, habe in der drittgrößten Stadt Kärntens Priorität. "Wir sind mitten in der Planung und teilweise auch in der Umsetzung", sagt Wolfsbergs Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ). 26 gemeindeeigene Gebäude werden in Wolfsberg mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, auf 45 Gebäuden sei dies machbar. In den ländlichen Ortschaften plane man eine Energiegemeinschaft mit der Stadt, um den überschüssigen Strom ins Rathaus zu verfrachten.