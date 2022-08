Zwei Unfälle auf der A2 in Unterkärnten führten am Freitagnachmittag zu Verzögerungen und Staus. Im Kollmantunnel und Donnersbergtunnel kam es zu gefährlichen Zwischenfällen.

In Fahrtrichtung Graz

Zwei Unfälle auf der Südautobahn in Kärnten forderten am Freitag insgesamt sechs Verletzte.

Gegen 15.30 Uhr lenkte eine 21-jährige in Graz lebende Deutsche ihren PKW auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Im Kollmanntunnel bei St. Andrä im Lavanttal musste sie ihren PKW wegen eines Staus anhalten. Ein hinter ihr fahrender 56-jähriger Mann aus Villach übersah das und prallte mit seinem PKW gegen das angehaltene Auto der 21-Jährigen. Die junge Frau und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Auch der 56-jährige Villacher erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Alle drei Unfallbeteiligten wurden von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Panne im Tunnel

Fast zur selben Zeit lenkte ein 54-jähriger Mann aus Ungarn seinen PKW ebenfalls auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Auf Höhe Unterbergen bildete sich aufgrund einer vorhergehenden Panne im Donnersbergtunnel ein Stau bis zurück nach Griffen (Bezirk Völkermarkt). Der 54-jährige übersah den bereits vor ihm stehenden PKW einer 21-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg, konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Auto der 21-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der PKW der 21-Jährigen nach vorne geschoben und gegen den PKW eines 52-jährigen Mannes aus Klagenfurt gedrückt. Die 21-jährige Lenkerin wurde laut Polizei "vermutlich leicht verletzt" und von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Der 52-jährige Mann aus Klagenfurt und seine 54-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Der 54-jährige Ungar und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Unfälle führten zu Sperren.