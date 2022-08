Für "Trachtenkaiserin" Margit Pachteu läuteten am 27. Mai die Hochzeitsglocken. Die Wolfsbergerin, die seit 28 Jahren Unternehmerin ist und das Geschäft "Trachten Kaiser Mode Manufaktur" am Weiher und in Velden führt, hat den Bund fürs Leben mit Viktor Stocker geschlossen. Die beiden sind seit zehn Jahren ein Liebespaar. Am Wolfsberger Standesamt wurden die Ringe getauscht. Im Anschluss an die Trauung wurde beim Pollheimerwirt gefeiert. Für die Gäste stand ein Limousinendienst zur freien Verfügung.