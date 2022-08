Am Donnerstag, dem 4. August, gegen 16.45 Uhr fuhr ein Burgenländer aus dem Bezirk Jennersdorf mit seinem Motorrad auf der Klippitztörl Landesstraße (L 91) in Richtung Bad St. Leonhard talwärts. In Kliening geriet der 22-Jährige in einer leichten Linkskurve mit dem Vorderreifen auf das Bankett. Er kam in weiterer Folge zu Sturz und schlitterte mit dem Motorrad gegen die Leitschiene.

Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Am Motorrad entstand Sachschaden.