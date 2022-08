In der Nacht auf Freitag gerieten aus bisher unbekannter Ursache bei einem Müllcontainerstandplatz eines Mehrparteieinwohnhauses in St. Andrä gegen 01.20 Uhr fünf Müllcontainer in Brand. Der Brand wurde von einem Bewohner entdeckt. Dieser verständigte sofort die Feuerwehr.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä und Jakling mit insgesamt 27 Mann und vier Fahrzeugen. Der Brand konnte gelöscht und so ein Übergreifen auf das Garagengebäude verhindert werden. Durch das Feuer wurden fünf Müllcontainer vollständig zerstört und die Fassade des Garagengebäudes beschädigt.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.