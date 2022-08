"Mit Wehmut" schlossen Alexandra und Cornelis Zwinkels ihr Blumen- und Gärtnereifachgeschäft im Zentrum von Eberndorf. "Ohne Personal geht es leider nicht", erzählt Cornelis Zwinkels beim Ausräumen seines zur im Einvernehmen mit dem Eigentümer zur weiteren Vermietung vorgesehenen Geschäftes. Seit 2013 in Eberndorf ansässig, habe sich das Ehepaar Zwinkels seit Monaten vergeblich um fachkundige, aber auch lernwillige Mitarbeiter bemüht. Diese seien, egal ob über das AMS, die Firmenwebsite oder Facebook, bedauerlicherweise gescheitert. So habe man sich letztlich, nach einer längeren Nachdenkpause während eines Betriebsurlaubes, zwangsweise für eine Schließung des Standortes entscheiden müssen. Bei einer möglichen Übernahme sei der Blumenladen sofort verfügbar. Die Geschäftsräumlichkeiten seien bis Ende September leergeräumt.

Standort in Wolfsberg bleibt bestehen

Ihren seit 2018 in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg bestehenden Standort wird "Blumen Corandra" jedoch weiterbetreiben. Dort seien laut Cornelis Zwinkels, sowohl was die Anordnung der Geschäftsfläche, die Anzahl der vor dem Geschäft befindlichen Parkplätze als auch das Einzugsgebiet betrifft, auch deutlich bessere Voraussetzungen als in Eberndorf gegeben. In Wolfsberg hat "Blumen Corandra" von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr, an Samstagen von 8 Uhr bis 17 Uhr, geöffnet.