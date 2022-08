Das K&K Küchen- und Wohnstudio expandiert weiter: Zusätzlich zu den drei Filialen in Klagenfurt wurde heuer eine neue Filiale in St. Veit eröffnet und im Herbst soll noch eine fünfte Filiale dazukommen - und zwar im Süden von Wolfsberg. Für das zusätzliche Studio in der Klagenfurter Straße 47 laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren.

Planungs- und Beratungstermine können jedoch schon jetzt bei der Lavanttalerin Birgit Holzbauer vereinbart werden, die die Studioleitung in Wolfsberg übernehmen wird - und zwar unter Telefon 0664 / 168 15 73 oder per Mail an holzbauer@dan-trendstore.at.

"Wir planen vorwiegend Küchen, wir bieten aber auch kreative und exklusive Lösungen für den gesamten Wohnraum an, beispielsweise Garderoben, Badezimmer, Speisezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder begehbare Schränke", sagt Holzbauer, die langjährige Erfahrung in der Einrichtungsbranche hat.