Die Diskussionen um weitere Chalets am Klippitztörl reißen nicht ab. Während sich die Stadtgemeinde Bad St. Leonhard und das Land Kärnten strikt dagegen aussprechen, hält die Tilly Forstbetriebe GmbH an ihrem "geplanten Holzhäuserdorf" fest. Das gibt Tilly-Sprecher Gerhard Seifried jedenfalls in einem anderen Medium bekannt, in diesem Bericht ist von 78 Chalets die Rede. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung hält sich Seifried bedeckt und verweist auf "gut laufende Gespräche mit dem Land und der Stadtgemeinde. Nach Abschluss werde sich die Tilly Forstbetriebe GmbH aber gerne öffentlich äußern."