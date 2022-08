Stolz ist man in Kärnten auf die heimischen Seen. Um die hervorragende Wasserqualität offiziell festzuhalten, wird jedes Jahr ein Seenbericht vom Kärntner Seeninstitut veröffentlicht. Von 2020 auf 2021 konnten 16 Badeseen aufgrund der geringeren Phosphor-Konzentration besser eingestuft werden. Nur zwei Seen im Land wurden wegen höherer Konzentrationen abgestuft – der St. Andräer Badesee im Lavanttal und der Trattnigteich in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee.