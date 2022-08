Durch die vorgeschriebene Zusammenlegung mehrerer Tourismusregionen in Kärnten ist mit 30. Juni 2022 in Unterkärnten die Tourismusregion Klopeiner See – Sükdärnten – Lavanttal entstanden, die als KSL Tourismusmarketing GmbH firmiert. Geschäftsführer ist Robert Karlhofer, der bisher die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH leitete. Zur Verstärkung des insgesamt neunköpfigen Teams wird nun ein oder eine Tourismus- und Erlebnisraummanager oder -managerin mit Schwerpunkt Lavanttal gesucht.