Vier Wochen lang lief die Wahl der "schönsten Plätze am Wasser". Das Rennen blieb im Bezirk bis zur letzten Minute spannend. Nun stehen die Top-Platzierungen fest und es kam zu einer Überraschung. Lange hielten sich die Draufloßfahrten in Lavamünd an der Spitze, doch am Ende landete der Ort der Entschleunigung am zweiten Platz. Denn: Die Lavantmeile in St. Gertraud holte derart stark auf, dass sie sich den Sieg holte. Die Drittplatzierung ging an die Freizeitanlage St. Andräer See.