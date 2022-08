Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf der Kreuzung Reinfeldsdorfer Gemeindestraße mit der St. Thomaser Straße in Wolfsberg. Eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg wollte nach links in die St. Thomaser Straße einbiegen, als ihr ein Autolenker (56), ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, auf dieser Straße entgegenkam.

Weil weder die Reiterin noch das Pferd mit Lichtern ausgestattet war, dürfte der Mann das Gespann übersehen haben. Er prallte mit seinem Wagen gegen die rechte Seite des neunjährigen Wallachs, woraufhin die Jugendliche auf die Fahrbahn stürzte. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, das Pferd wurde leicht verletzt.

Der Autolenker bliebt unverletzt, sein Wagen wurde laut Polizei schwer beschädigt.