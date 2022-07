Wir sitzen hier an einem der verborgensten und vielleicht schönsten Plätze Wiens: auf der Dachterrasse im Kunst Haus. Unten brodelt der Museumsbetrieb, hier scheint die Zeit still zu stehen. Wie ist es gekommen, dass Sie die Leitung des Hundertwasser-Museums übernommen haben?

Gerlinde Riedl: Ich stamme aus Unterauerling, einem Dorf jenseits des Dorfes Preitenegg, und bin in einer Bergbauernfamilie mit fünf älteren Geschwistern aufgewachsen. Wir waren eine sehr musikalische Familie, in der viel gemeinsam gesungen wurde.