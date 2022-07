Dario Medec und Danijel Alic eröffnen am 8. August in der Grazer Straße 18 im Norden von Wolfsberg mit „DM autoeXclusive“ - ein neues Unternehmen rund um Autos. Vom Gebrauchtwagenhandel über die Autoaufbereitung bis hin zum Ersatzteilverkauf werden Kunden hier fündig. Reifen mit den passenden Felgen werden ebenso besorgt und vor Ort montiert. Ein weiterer Mitarbeiter kümmert sich um die Werkstätte, in der zusätzlich zur Reifenmontage ein kleines Autoservice angeboten wird.