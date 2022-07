Am Freitagmorgen lenkte ein 20-jähriger Mann aus Wolfsberg seinen Pkw auf der St. Pauler Landesstraße (L 135) in Fahrtrichtung Norden. Hinter ihm fuhr ein Slowene (27) mit seinem Auto. Als dieser zum Überholen ansetzte, bremste der 20-Jährige plötzlich stark ab, da er dachte, dass sich der Überholvorgang aufgrund eines entgegenkommenden Lkw nicht ausgehen würde. Aufgrund des abrupten Abbremsmanövers fuhr der Slowene dem jungen Wolfsberger auf das Heck auf und schob ihn in den danebenliegenden Maisacker. Beide Fahrzeuge kamen nach circa 30 Metern im Maisacker zum Stillstand.

Lenker verletzt

Die Fahrzeuglenker wurden verletzt und mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Paul stand mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz.

© Georg Bachhiesl