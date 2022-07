Wasserverschwendung wird per Strafe untersagt

In St. Paul muss aufgrund der Trockenheit der Wasserverbrauch eingeschränkt werden. Poolbefüllen, Gartengeißen, Autowaschen & Co. können mit bis zu 2180 Euro bestraft werden. Reichenfels und St. Georgen appellieren an die Bevölkerung, sparsam mit Wasser umzugehen.