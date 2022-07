Am Donnerstag gegen 1.50 Uhr in der Nacht kam es im Bezirk Wolfsberg zu einer lautstarken Auseinandersetzung in einer Wohnung. Als die Polizei am Einsatzort eingetroffen ist, konnte eine 28-jährige Lavanttalerin angetroffen werden, die von ihrem Bekannten, einem 23-jährigen Mann ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, bedroht und auch leicht verletzt wurde.