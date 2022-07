Mit dem Start des Schuljahres 2021/22 - also vor knapp einem Jahr - startete im Kloster Maria Loretto in St. Andrä die neue Privatschule "Lavantinum" für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren (Volksschule und Mittelschule). Als Direktorin hat dort die Lavanttalerin Karin Maier ihre Ideen verwirklicht. Nun wird sie per 1. September ihren Direktorenposten zur Verfügung stellen.