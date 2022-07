Bereits am vergangenen Wochenende zog ein heftiges Gewitter über Reichenfels hinweg. Durch einen Blitzschlag wurde die Zöhrerkapelle in der Nacht von Samstag, dem 23. Juli, auf Sonntag, dem 24. Juli, gegen 21.45 Uhr stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Blitz hat das Dach der Kapelle sowie auch die Decke im Kirchenraum schwer beschädigt. "Wegen der Schäden müssen die Messfeiern derzeit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden", bittet Pfarrprovisor Nirmal Kumar Yarramalla um Verständnis.