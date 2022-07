Eine 37-jährige Wolfsbergerin wurde in der Zeit von 4. April bis 20. Juli Opfer eines Anlagebetruges. Sie registrierte sich via Werbung, die ihr auf Facebook angezeigt wurde, bei einer Online-Tradingplattform. Nach Vorlage eines Finanzplanes ließ sich die Frau auf Zahlungen in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro ein. Beim Auftrag zur Schließung des Kontos und Auszahlung des eingezahlten Betrages inklusive Gewinn flog der Betrug auf und das Konto war nicht mehr erreichbar. Die 37-Jährige erstattet daraufhin Anzeige.