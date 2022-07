Am Samstag gegen 18.15 Uhr kam ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem E-Scooter auf der Seeberg Bundesstraße (B 82) in der Gemeinde Eberndorf aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, der 37-Jährige wird angezeigt.

Auf einer Gemeindestraße in St.Andrä im Lavanttal kam am am Sonntagvormittag ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Sturz. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.