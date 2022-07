Die Mädchen der Mittelschule "Bildungswelt Maximilian Schell" holten sich zum zweiten Mal den Bundesmeistertitel im Basketball, diesmal beim

"3gegen3" ("3x3") Bewerb. Bei diesem Schulbewerb durfte nur eine Vereinsspielerin eingesetzt werden, zudem mussten alle Mädchen aus einer Klasse sein. Die MS Wolfsberg war mit Luiza

Logofetescu, Kristina Dölder, Sena Yavru und Elisa Qorri aus der 4a Klasse am Start.

Nach der Landesmeisterschaft

Nachdem man bereits bei den Basketball-Landesmeisterschaften der Unterstufe in Klagenfurt den Landesmeistertitel erobern konnte, qualifizierte man sich für die Bundesmeisterschaft, die kürzlich in Villach ausgetragen wurde.

In der Vorrunde bekamen es die Wolfsberger Mädchen mit dem Bischöfliches Gymnasium Augustinum aus der Steiermark und dem BRG Eisenstadt zu tun. Im ersten Spiel gegen die

Steirerinnen war die Nervosität groß und man musste sich 2:9 geschlagen geben. Mit dem 4:1 Sieg gegen die Mädchen aus dem Burgenland gelang der Aufstieg ins Viertelfinale.

Danach kamen die Wolfsberger Mädchen immer besser in Fahrt. Nach einem souveränen 6:1 gegen die NMS Kinzerplatz aus Wien und einem ebenso deutlichen 7:1 im Halbfinale gegen das BG St. Pölten stand man im Finale. Dort wartete erneut das Bischöfliches Gymnasium

Augustinum.

Sieg fast im Alleingang

Nach der klaren Niederlage in der Vorrunde wuchsen diesmal die Wolfsberger Spielerinnen über sich hinaus und verteidigten herausragend. Offensiv war Luiza Logofetescu nicht zu halten

und sorgte fast im Alleingang für einen überraschenden 4:3 Erfolg. Die Freude war enorm, dass man erneut einen Bundesmeistertitel bejubeln konnte und das noch dazu am selben Ort, wie vor sechs Jahren.