"Ich fand es einfach schade, dass es in unserem Ort keine Landjugend mehr gab", erzählt Anna Maria Schatz. Ende April nahm die 16-Jährige, die zuvor bei der Landjugend St. Michael war, die Wiederbelebung der Ortsgruppe selbst in die Hand. Neben ihren schulischen Verpflichtungen an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bakip) Judenburg organisierte die St. Margarethnerin die neue Ortsgruppe. "Ich schrieb zehn meiner Freunde an, mit dem Anliegen, die Ortsgruppe zu aktivieren", berichtet Schatz. Mithilfe des Bezirks- und Landesvorstandes wurde die Landjugend schnell aus der Versenkung gehoben. Zudem hat man sich mit ein paar Mitgliedern der stillgelegten Landjugend St. Margarethen getroffen und ein paar hilfreiche Tipps bekommen.