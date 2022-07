Ausbaupläne in Kärnten

Anton Paar ShapeTec: Aufträge, Investitionen und Platz - nur Mitarbeiter fehlen

Anton Paar ShapeTec plant in Wolfsberg Verdoppelung der Beschäftigtenzahl. Umsetzung der Ausbaupläne hängt an Mitarbeiter-Potenzial in Kärnten.