In der Sitzung am Freitagabend (15. Juli) hat der St. Georgener Gemeinderat einige wichtige Schritte in Richtung Sanierung der Steinberger Straße gesetzt. Von den drei Bauabschnitten dieser Straße wurde der zweite aufgrund des schlechteren Straßenzustands vorgezogen und bereits in Angriff genommen. Nun beschloss der Gemeinderat einstimmig den Fördervertrag mit dem Land Kärnten und den Finanzierungsplan für die weiteren Abschnitte.