In den Hafen der Ehe liefen am 11. Juni in St. Georgen Christian (43) und Tanja (35) Rassi ein. Nach dem Standesamt traute Militärpfarrer und Feuerwehrkurat Pater Anselm Kassin das Paar, das sich vor fünf Jahren kennengelernt hat, kirchlich. Gefeiert hat die Hochzeitsgesellschaft bis in die frühen Morgenstunden im Gasthof Deutscher in St. Andrä. Unter den Gästen befand sich auch eine Abordnung der FF Kollnitz, der Christian Rassi seit vielen Jahren angehört.