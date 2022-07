Laut dem Kärntner Kinderbetreuungsgesetz ist in den kommenden Jahren die maximale Anzahl von Kindern in Kindergartengruppen von 25 auf 20 zu senken. In der Gemeinderatssitzung in Wolfsberg am Donnerstagabend einigte man sich auf einen Grundsatzbeschluss über ein Standortkonzept für neue Kindergartengruppen in der Bezirksstadt. "Für unsere sieben Kindergärten in der Stadtgemeinde Wolfsberg wären somit insgesamt sieben zusätzliche Gruppen erforderlich", erklärte Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ). Diese sollen bevorzugt an den bestehenden Volksschulen entstehen, um die Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr auf das neue Umfeld einzugewöhnen.