Der Gasthof Hüttenwirt in Lavamünd befindet sich seit dem heurigen Jahr unter neuer Führung. Sohn Manuel Cimenti, der die Tourismusschule Villach besuchte, hat das beliebte Gasthaus von seinen Eltern übernommen und bereits in die Modernisierung investiert. So verfügt das Gasthaus mit 23 Doppelbettzimmern nun über eine einladende Rezeption und ein gut ausgebautes WLAN-Netz für die Übernachtungsgäste. In Umsetzung befindet sich derzeit die Umstellung der Heizung von Öl auf eine nachhaltige Hackschnitzelheizung. Im Energiebereich wurde auch in eine 50 kWp starke Photovoltaikanlage investiert.

Mutter Brigitte Cimenti verwöhnt weiterhin die Gäste mit der bewährten gut bürgerlichen, österreichischen Küche und Hausmannskost. "An den Werktagen gibt es um zehn Euro ein Mittagsmenü mit Suppe, Hauptspeise und Salat und außer der Mittagszeit bekommt man bis 20.30 Uhr abends durchgehend warme Mahlzeiten", erzählt Manuel Cimenti. Der Gasthof Hüttenwirt mit seinen über 400 Sitzplätzen in verschiedenen Sälen und auf der Terrasse bietet sich ideal für Familienfeiern an. Durch seine zentrale Lage am Drauradweg und an der Südsteirischen Grenzstraße auf die Soboth wird der Gasthof von Radfahrern und Motorradfahrern gerne für eine Nächtigung mit Frühstück genutzt. "Passend zur Saison gibt es bei uns Themenabende, an den wir zum Beispiel frische Wildspezialitäten vom heimischen Wild anbieten", ergänzt Seniorchef und Jäger Thomas Cimenti.