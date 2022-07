Einfach drauflosschippern und die Sorgen vergessen: So lautet das Motto bei den Draufloßfahrten in Lavamünd und scheint damit den Nerv der Leser getroffen zu haben. Das entschleunigte Erlebnis der Drau liegt derzeit nämlich beim Voting "Die schönsten Plätz am Wasser" im Bezirk Wolfsberg an erster Stelle. Für Bettina Sulzer-Gallant, Obfrau des Tourismusvereins und Koordinatorin der Floßfahrten, "eine große Überraschung". "Es ist ein Juwel und ein Ort der Entschleunigung im Tal. Wir freuen uns über jede Stimme", sagt Sulzer-Gallant. Doch noch nichts ist entschieden. Fünf weitere Lavanttaler Kandidaten möchten den Lavamündern den Sieg abspenstig machen.

Abstimmen, abstimmen, abstimmen

Gleich an zweiter Stelle lauert die Freizeitanlage St. Andräer See, die vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt ist. Immerhin gibt es einen eigenen Kinderbereich mit Wasser, Rutschen und Schaukeln. "Ich würde mich sehr freuen, wenn der Rückzugs- und Entspannungsort gewinnen würde", hofft Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ). Der derzeit drittplatzierte Ort, der nah am Wasser gebaut ist, liegt rund 15 Kilometer entfernt: die Lavantmeile in Frantschach-St. Gertraud. Der Ort bietet eine besondere Abkühlung an heißen Tagen. "Es ist ein tolles Naherholungsgebiet. Bitte weiter abstimmen", bittet auch Ortchef Günther Vallant (SPÖ). Etwas abgeschlagen auf den weiteren Rängen liegt der Stausee Soboth, der Gasserteig in Wolfsberg und der Badeteich in Lavamünd. Doch noch ist nichts entschieden. Stimmen Sie noch für ihren Favoriten ab.