Alexander Schwabs Leidenschaft für das Theater reicht bis in seine Kindheit zurück. Als Erwachsener wechselte der heute 39-Jährige, im Brotberuf in der Marketingabteilung der Firma "Velox" beschäftigt, vom Zuseher zum Akteur. Er gründete das Schlosstheater Albeck. 2020 schließlich rief der St. Andräer den Verein "TheatErleben" ins Leben. "Ich wollte im Lavanttal klassisches Sommertheater anbieten", erzählt er.

Schwab ist Obmann des Vereins, steht aber auch als Darsteller auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Unterstützung findet er nicht nur bei einem großartigen Team auf der Bühne und hinter den Kulissen, sondern auch in seiner Familie. Schwester Elke Maria Schwab führt Regie, Ehefrau Sarah hilft bei der Organisation, Mutter Gertrude engagiert sich bei Ausstattung und Technik.