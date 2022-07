Patschen, kaputte Reifen, gerissene Brems- oder Schaltseile. Nachdem Wolfgang Strahlegger seine Radwerkstätte in Reichenfels im Vorjahr schloss, gibt es nun wieder eine Möglichkeit im Oberen Lavanttal, klassische und elektrische Fahrräder jeder Bauart reparieren und servicieren zu lassen. Kürzlich eröffnete Gerd Weinberger (40) in seinem Heimatort im ehemaligen "Platzl" in der Bambergerstraße 17 seine "Radlgarage". "Meine Ausbildung hat mir gezeigt, dass ich sehr geschickt bei Reparaturen und in technischen Belangen bin", sagt der gelernte Zahntechniker. Als begeisterter Radfahrer hat er jetzt seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.