Die Warenhandels GmbH "TEDi" schließt mit 20. August die Filiale in der Sporergasse in Wolfsberg. "Der Markt wird geschlossen, da er nicht mehr den Anforderungen unseres aktuellen Konzepts entspricht", heißt es seitens der Pressestelle. Die anderen beiden Filialen (in der Spanheimer Straße und in der Klagenfurter Straße) bleiben "nach derzeitigem Stand" bestehen, heißt es weiter.

Erst vor gut einem Jahr eröffnete "TEDi" seine dritte Filiale in Wolfsberg beim Fachmarktzentrum in der Spanheimer Straße (neben Intersport). Dort gibt es Schreibwaren, Deko, Spielzeug, Haushaltsartikel, Werkzeug, Tierbedarf, Accessoires & Co. auf 800 Quadratmetern. Die 2011 eröffnete Filiale in der Sporergasse, die im Sommer geschlossen wird, ist mit 490 Quadratmetern nur gut halb so groß.