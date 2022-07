Sechs Kandidaten aus dem Bezirk Wolfsberg stehen bei der Platzwahl zur Auswahl – gesucht wird der "Schönste Platz Wasser in Kärnten und Osttirol". In einer regionalen Zwischenwertung führt die Draufloßfahrt in Lavamünd. Dahinter liegt derzeit die Freizeitanlage St. Andräer See. Auf Platz drei folgt die Lavantmeile bei Frantschach.

Doch noch ist alles offen! Die Abstimmung für den schönsten Platz läuft nämlich noch bis 28. Juli. Stimmen Sie unter www.kleinezeitung.at/platzwahlktn für Ihren Favoriten ab!