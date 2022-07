Nun ist es fix: Die Raiffeisenbank wird nach 45 Jahren den Hohen Platz in Wolfsberg verlassen. Mit dem Gedanken wurde schon länger gespielt. "Wir haben fünf Jahre lang einen neuen Standort gesucht, da wir in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind und aus allen Nähten platzen. Außerdem wollen wir den Sitz von St. Andrä nach Wolfsberg verlegen und die Filiale am Hohen Platz ist zu klein geworden. Für den neuen Hauptstandort in Wolfsberg wäre nur der Stadtrand oder das Zentrum infrage gekommen", erklärt Vorstandsdirektor Christian Sajovitz, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal, deren Sitz jetzt noch in St. Andrä ist. "Ein Teil der Mitarbeiter wechselt von St. Andrä und St. Stefan nach Wolfsberg, für unsere Kunden ändert sich aber nichts", sagt Sajovitz.