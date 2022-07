Die Gemüter der Lavanttaler Radfahrer sind aufgeheizt und das liegt nicht an den sommerlichen Temperaturen: "Der Lavantradweg ist in Richtung Wolfsberg-Süd nach St. Stefan auf rund 1200 Metern in einem sehr desolaten Zustand. Unfälle können dadurch verursacht werden", klagt ein leidenschaftlicher Radfahrer. Dieser sei zudem verwundert, dass ein "heimisches sportliches Naherholungsgebiet derart vernachlässigt" werde. Eine Lösung werde gefordert.