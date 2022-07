Ein Security-Bediensteter am Eingang der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg überwacht den Zutritt bereits seit über zwei Jahren, seit Kurzem ist nun zusätzlich eine Sicherheitsschleuse in Betrieb. "Dieses Zutrittssystem wurde in allen Bezirkshauptmannschaften Kärntens auf Anweisung der Landesregierung umgesetzt. In anderen Bundesländern gibt es diese Systeme teilweise schon länger", erklärt Bezirkshauptmann Georg Fejan. Hintergrund dieser Sicherheitsverschärfung war ein Fall im Jahr 2019 – als ein Mitarbeiter der BH Dornbirn mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt wurde.