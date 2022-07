Ein historisches Kapitel wird in der Windpark-Thematik im Tal geschrieben. In Reichenfels wird nämlich am Mittwoch, dem 13. Juli, um 19 Uhr, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung über eine mögliche Volksbefragung zum geplanten Windpark auf der Peterer Alpe abgestimmt. Gleich im ersten Tagesordnungspunkt geht es um die Beschlussfassung, den Termin, Ablauf und Fragestellung. Laut Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) "wurden vorab alle formellen Rahmenbedingungen zwischen der Gemeinde und den Betreibern aufgestellt." Auf die rechtlichen Grundlagen musste geachtet werden. Zudem sei die Volksbefragung "eine Willensforschung der Bevölkerung und kein Wahlergebnis".