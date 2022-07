Das neue 3,4 Millionen Euro teure Veranstaltungszentrum am St. Gertrauder Dorfplatz nimmt weitere Formen an. Nun wurde das Gebäude auf den Namen "artBOX" getauft. Der Namensfindung ist ein Kreativprozess der Volks- und Mittelschule St. Gertraud sowie der Landwirtschaftlichen Fachschule Buchhof vorausgegangen. Rund 180 Namensvorschläge sind von den örtlichen Schulen eingegangen, ein Auswahlgremium hat die Einsendungen bewertet. "Art" stehe für Kunst und Kultur, der Begriff "Box" beziehe sich auf die Architektur des Gebäudes.

Konzerte und Kabarett

Zudem feiert die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud ihr 25-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen, ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm der örtlichen Vereine und Gewerbebetriebe zusammenzustellen. Bereits am 1. Oktober ist die erste Veranstaltung in der "artBOX" in Form eines Zivilschutztages mit Vortrag "Tag X. Blackout in Kärnten" geplant. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll neben entsprechender Bewusstseinsbildung für die Krisenvorsorge auch eine wichtige Funktion des Gebäudes als Notstrom-Notunterkunft für den Krisen- und Katastrophenfall vorgestellt werden. Weitere Höhepunkte: das 100-Jahr-Jubiläumskonzert des AGV Frantschach (8. Oktober) oder der Ball der Landjugend Kamp (22. Oktober). Zum ersten Mal tritt auch der Kabarettist Petutschnig Hons mit seinem Programm "Ich will ein Rind von dir" am 16. Dezember in St. Gertraud auf.